Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile
Giornata poco mossa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 15 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 93,48, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 97,25. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 92,02.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)