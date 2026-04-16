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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Giornata poco mossa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 15 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 93,48, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 97,25. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 92,02.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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