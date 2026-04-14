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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 4,00%.

Nel breve periodo, il greggio presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 104,27 e supporto a 93,14. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 115,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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