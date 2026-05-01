Londra: calo per Astrazeneca
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che sta segnando un calo del 2,64%.
Lo scenario su base settimanale di Astrazeneca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Astrazeneca resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 137,4 sterline. Supporto visto a quota 135. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 139,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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