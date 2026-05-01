Londra: calo per Astrazeneca

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda globale biofarmaceutica britannica , che sta segnando un calo del 2,64%.



Lo scenario su base settimanale di Astrazeneca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Astrazeneca resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 137,4 sterline. Supporto visto a quota 135. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 139,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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