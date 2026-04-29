Londra: andamento negativo per Astrazeneca
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Astrazeneca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Astrazeneca, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 135 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 138,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 133,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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