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Weir Group in discesa a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Weir Group in discesa a Londra
Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che esibisce una perdita secca del 4,97% sui valori precedenti.
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