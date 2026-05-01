Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 16:28
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Dow Jones 16:28
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Londra 16:28
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Francoforte 30-apr
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M4 Regno Unito (MoM) in marzo

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M4 Regno Unito (MoM) in marzo
Regno Unito, M4 in marzo su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,5%).
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