A Piazza Affari, forte ascesa per BFF Bank

(Teleborsa) - Protagonista la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,34%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,105 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,241. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,045.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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