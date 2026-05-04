Milano 16:47
47.812 -0,90%
Nasdaq 16:47
27.815 +0,38%
Dow Jones 16:47
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Londra 1-mag
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Francoforte 16:47
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,89%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.264,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.814. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.715,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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