Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio
Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,89%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.264,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.814. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.715,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)