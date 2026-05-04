Chaozhou Three-Circle Group punta a raccogliere fino a 1 miliardo con IPO a Hong Kong

(Teleborsa) - Chaozhou Three-Circle Group
, produttore cinese di componenti ceramici avanzati utilizzati in smartphone, automobili, data center e telecomunicazioni, sta lavorando a una quotazione a Hong Kong con l’obiettivo di raccogliere fino a 1 miliardo di dollari.
La società, già quotata a Shenzhen
, è in attesa dell’approvazione da parte della China Securities Regulatory Commission e, secondo fonti vicine all’operazione, una volta ottenuto il via libera, il collocamento potrebbe partire rapidamente, anche già entro la fine di giugno.
L'operazione sarebbe sponsorizzata da China Galaxy International, che al momento non ha commentato.
L’IPO
si inserisce in un anno particolarmente dinamico per il mercato di Hong Kong, che nel primo trimestre del 2026 si è confermato il principale hub globale per le nuove quotazioni per capitali raccolti. Secondo Hong Kong Exchanges and Clearing, nei primi tre mesi dell’anno sono state realizzate 40 IPO per un totale di 110,4 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 14,1 miliardi di dollari USA).
Per Three-Circle, l’operazione rappresenterebbe una leva per sostenere l’espansione internazionale e rafforzare la presenza nei settori della transizione energetica
, dei data center, delle telecomunicazioni, dell’elettronica di consumo e dell’automotive.
L’azienda produce componenti ceramici avanzati impiegati per il controllo del calore, la trasmissione dei segnali e l’accumulo di carica elettrica. In un prospetto preliminare depositato a dicembre 2025, citando Frost & Sullivan, la società si è definita tra i leader globali nel settore dei materiali e componenti ceramici elettronici avanzati.
I proventi della quotazione saranno destinati a progetti di espansione e automazione all’estero, in particolare in Thailandia e Germania, oltre a ricerca e sviluppo e capitale circolante.
La crescita del gruppo è stata sostenuta anche sul mercato azionario: le azioni quotate a Shenzhen sono salite dell’87% dall’inizio dell’anno, portando la valutazione a circa 24 miliardi di dollari.
Lo scorso aprile, Three-Circle ha registrato risultati molto solidi. Nel primo trimestre 2026, l’utile netto
è aumentato del 48,5% a 790,9 milioni di yuan (circa 115,8 milioni di dollari), mentre i ricavi
sono cresciuti del 46,3% a 2,68 miliardi di yuan. Performance che seguono un 2025 già positivo, chiuso con un utile netto in crescita del 19,5% a 2,62 miliardi di yuan e ricavi in aumento del 22,1% a 9,01 miliardi di yuan.