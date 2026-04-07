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Borsa chiusa a Hong Kong

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a Hong Kong
(Teleborsa) - Oggi, 7 aprile, a Hong Kong le contrattazioni sono chiuse in occasione del giorno successivo a Pasquetta.
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