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Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,74%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.398,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,74%
Ottima performance per Hong Kong (+1,74%), che archivia la giornata a 26.398,54 punti.
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