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Francoforte: si muove a passi da gigante Lanxess
Migliori e peggiori
,
In breve
22 aprile 2026 - 09.50
Brilla la
compagnia chimica tedesca
, che passa di mano con un aumento del 3,96%.
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