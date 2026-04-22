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Francoforte: si muove a passi da gigante Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si muove a passi da gigante Lanxess
Brilla la compagnia chimica tedesca, che passa di mano con un aumento del 3,96%.
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