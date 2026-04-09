Francoforte: balza in avanti Lanxess
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca, che tratta in utile del 2,27% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,23 Euro. Primo supporto a 17,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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