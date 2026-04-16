Milano 11:56
48.237 +0,17%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 11:56
10.598 +0,36%
Francoforte 11:56
24.141 +0,31%

Francoforte: positiva la giornata per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Seduta positiva per Wacker Chemie, che avanza bene del 3,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 95,18 Euro e primo supporto individuato a 92,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 98,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```