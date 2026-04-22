Francoforte: scambi in positivo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Avanza Wacker Chemie , che guadagna bene, con una variazione del 3,14%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,87%, rispetto a +2,79% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Wacker Chemie rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 97,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 100,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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