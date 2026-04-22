Francoforte: scambi in positivo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Avanza Wacker Chemie, che guadagna bene, con una variazione del 3,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,87%, rispetto a +2,79% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Wacker Chemie rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 97,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 100,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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