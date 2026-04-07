Francoforte: scambi in forte rialzo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Rialzo per Wacker Chemie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,30%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Wacker Chemie subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Wacker Chemie. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Wacker Chemie evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 88,43 Euro. Primo supporto a 82,78. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 79,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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