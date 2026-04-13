Francoforte: rosso per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Sottotono Wacker Chemie , che passa di mano con un calo del 2,47%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,41%, rispetto a +3,57% del MDAX ).





Tecnicamente, Wacker Chemie è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 90,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 92,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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