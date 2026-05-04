Francoforte: risultato positivo per K+S
(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,55%, rispetto a +1,5% del MDAX).
Le tendenza di medio periodo di K+S si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,46 Euro. Supporto stimato a 16,15. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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