Francoforte: scambi in positivo per K+S

(Teleborsa) - Seduta positiva per Kali und Salz , che avanza bene del 2,62%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di K+S classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17 Euro e primo supporto individuato a 16,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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