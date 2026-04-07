Milano 10:44
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Dow Jones 6-apr
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Londra 10:44
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Francoforte 10:44
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Francoforte: andamento rialzista per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per K+S
Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
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