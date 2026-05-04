Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Si muove verso il basso le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con una flessione del 2,27%.



Lo scenario su base settimanale di Volkswagen AG Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Volkswagen AG Pref evidenzia un declino dei corsi verso area 83,19 Euro con prima area di resistenza vista a 85,51. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 82,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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