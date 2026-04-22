Growens, Intesa Sanpaolo taglia il target price a 3,6 euro ma conferma il Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha tagliato il target price del titolo Growens a 3,60 euro (dal precedente 4,10 euro) ma ha confermato la raccomandazione Buy sulla società che opera nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan.



Gli analisti scrivono che Growens ha registrato una solida performance nell'esercizio 2025, combinando la crescita del fatturato con una significativa inversione di tendenza nella redditività, trainata dalla disciplina dei costi e dall'espansione della Business Unit SaaS. Il gruppo sta entrando in una fase cruciale, in cui Beefree continua a investire nella scalabilità a lungo termine (ecosistema AI + SDK), mentre Agile Telecom rimane un pilastro per la generazione di cassa, con un'attuale dinamica positiva dei volumi ma un margine di crescita limitato nel settore wholesale. Consideriamo l'esercizio 2026 un anno di transizione, durante il quale la redditività dovrebbe migliorare ulteriormente con la normalizzazione degli investimenti SaaS.



I risultati sono stati leggermente superiori alle stime del broker, grazie a una crescita migliore. E gli analisti aggiungono che il gruppo sta combinando la ripresa a breve termine della redditività di Agile Telecom con l'espansione a lungo termine del modello SaaS di Beefree. Gli investimenti in R&S e marketing sono in linea con il piano di transizione verso ricavi ricorrenti a margine più elevato.



Intesa ha quindi aggiorniamo le proiezioni per il biennio 2026-2027 e introdotto le previsioni per il 2028. Gli analisti prevedono una crescita annua composta (CAGR) dei ricavi di circa il 20% per Beefree fino al 2028 (rispetto al 20-23% previsto per il periodo 2024-2027), con un pareggio di bilancio (EBITDA) nel 2027, in linea con il business plan, supportato da continui investimenti in intelligenza artificiale e SDK. Per Agile Telecom, gli esperi ipotizzano una leggera contrazione dei volumi ma margini stabili, con un valore della piattaforma (VoP) di 59,3 milioni di euro e un margine EBITDA del 3,5% nel periodo 2027-2028 (rispetto al 4% previsto per l'esercizio 2026).











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