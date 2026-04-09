Reply avvia buyback fino a 550 milioni di euro dal 13 aprile 2026

(Teleborsa) - Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha annunciato l'avvio, dal 13 aprile 2026, di un programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione dell'autorizzazione dell'assemblea del 23 aprile 2025 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2025, con l'obiettivo di dotarsi di titoli da utilizzare per piani di incentivazione azionaria, operazioni di acquisizione di partecipazioni, iniziative di finanza straordinaria e/o accordi con partner strategici.



Il programma prevede l'acquisto, anche in più tranche, fino a un massimo di 3.607.950 azioni (circa il 9,64% del capitale sociale) per un controvalore complessivo fino a 550 milioni di euro, con operazioni effettuate sui mercati Euronext Milan e CBOE Europe Equity tramite Intesa Sanpaolo, che agirà in piena indipendenza.



La durata è fissata fino al 23 ottobre 2026 (18 mesi dall'approvazione assembleare), potendo essere interrotto o parzializzato con comunicazioni tempestive al mercato, senza finalità di riduzione del capitale



Al 9 aprile la società ha in portafoglio 133.192 azioni proprie, pari a circa lo 0,36% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, sottotono Reply , che chiude la seduta con un calo del 3,41%.





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