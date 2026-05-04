Madrid: movimento negativo per Bankinter
(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola, con un ribasso del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Bankinter mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,18%, rispetto a -1,04% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 14,63 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 13,48 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'istituto di credito spagnolo è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 14,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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