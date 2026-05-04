Madrid: movimento negativo per Bankinter

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola , con un ribasso del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Bankinter mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,18%, rispetto a -1,04% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 14,63 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 13,48 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell' istituto di credito spagnolo è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 14,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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