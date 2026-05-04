Eventi e scadenze: settimana del 4 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 04/05/2026

Appuntamenti:

UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

Auto - Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti

Vertice UE-Armenia - Il presidente del Consiglio europeo António Costa, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rappresenterà l'UE al vertice UE-Armenia che si terrà a Erevan. L'Armenia sarà rappresentata dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il vertice rappresenta un'opportunità chiave per consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare in materia di connettività, energia, trasporti e cooperazione digitale (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni al Vertice CPE - Yerevan (Armenia) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Vertice della comunità politica europea (CPE) - L'ottavo vertice della comunità politica europea riunirà i leader dell'intero continente a Erevan, in Armenia, all'insegna del motto "Costruire il futuro: unità e stabilità in Europa". Il summit sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dal primo ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan. Sono invitati a partecipare 48 capi di Stato e di governo. Il primo ministro canadese Mark Carney parteciperà al vertice in qualità di ospite

NEXT Milan Forum 2026 - Milano, Università Bocconi - 3ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Università Bocconi e OECD, con Deloitte Italia nel ruolo di Official Knowledge Partner. All'evento interverranno, tra gli altri, il Premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, quello per l'Economia Philippe Aghion, il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) Rafael Mariano Grossi, il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni in visita nell'Azerbaigian - Baku - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica dell'Azerbaigian

Banca d'Italia, BCE, EABCN e CEPR - "Digital Assets and Monetary Policy Transmission" - Workshop ospitato dalla Banca d'Italia, a Roma, co-organizzato dalla BCE, Banca d'Italia, Euro Area Business Cycle Network, e il Centre for Economic Policy Research, per analizzare in che modo l'emergere degli asset digitali e delle forme di moneta tokenizzata possa incidere sull'attuazione della politica monetaria e sui relativi meccanismi di trasmissione. Tra gli interventi, Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d'Italia e Piero Cipollone

10:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e una rappresentanza dell'Esercito italiano in occasione del 165° anniversario della sua fondazione

12:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra le Nazionali italiani di tennis - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025

12:45 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Halla Tómasdóttir - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra Halla Tómasdóttir, Presidente della Repubblica d'Islanda

14:30 - ECON committee meeting - Luis de Guindos presenta il Rapporto annuale BCE - Luis de Guindos presenterà Rapporto Annuale 2025 della BCE alla Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

14:30 - BCE - Pubblicazione del Rapporto annuale 2025 della BCE

15:30 - "Tecnologia e Ambiente: prospettive per l’Italia e il Brasile nell’ottica dell’Accordo Ue-Mercosur" - Roma, Sala Europa dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia (Piazza Venezia 11) - Conferenza promossa dall'Associazione di Amicizia Italia-Brasile e da FGV Europe. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

18:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella al Teatro dell'Opera - Roma, Teatro dell'Opera - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà al Concerto inaugurale delle celebrazioni per il Centenario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Anima Holding - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati Q1 2026 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive: risultati consolidati al 31/3/2026

Dexelance - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Aggiuntive al 31 marzo 2026

Ediliziacrobatica - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Loews - Risultati di periodo

Tyson Foods - Risultati di periodo

Unicredit - Assemblea: Assemblea straordinaria - CDA: Trimestrale Consolidata al 31.03.2026



Martedì 05/05/2026

Appuntamenti:

NEXT Milan Forum 2026 - Milano, Università Bocconi - 3ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Università Bocconi e OECD, con Deloitte Italia nel ruolo di Official Knowledge Partner. All'evento interverranno, tra gli altri, il Premio Nobel per la pace Kailash Satyarthi, quello per l'Economia Philippe Aghion, il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) Rafael Mariano Grossi, il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Vertice UE-Armenia - Il presidente del Consiglio europeo António Costa, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rappresenterà l'UE al vertice UE-Armenia che si terrà a Erevan. L'Armenia sarà rappresentata dal primo ministro Nikol Pashinyan. Il vertice rappresenta un'opportunità chiave per consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare in materia di connettività, energia, trasporti e cooperazione digitale (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Banca d'Italia - Fabio Panetta a Londra - Intervento del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, presso l'Ambasciata d'Italia a Londra

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Salone del Risparmio 2026 - Allianz MiCo, Milano - XVI edizione del grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, con il titolo tematico "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" per offrire ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative. Euronext sarà presente questanno al Salone del Risparmio con tre giornate di conferenze, incontri e occasioni di confronto (da martedì 05/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin

UE - ECOFIN - Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos

UE - Consiglio "Economia e finanza" - I ministri saranno invitati a concordare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, nuove norme per contribuire a combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'UE. Il Consiglio terrà inoltre un dibattito orientativo in merito al pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza, un elemento fondamentale dell'Unione del risparmio e degli investimenti dell'UE

09:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

11:00 - Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" - La Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" 2026 si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale

13:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà a colazione con il Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir audizione Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione di Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

14:00 - 3° Forum Legale di Wolters Kluwer - Swiss Chamber del Centro Svizzero, Milano - terzo Forum Legale organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con AIRIA – Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale. Interverranno esponenti delle istituzioni, accademici, magistrati, avvocati e legal counsel per un confronto sul tema della responsabilità civile legata all'Intelligenza Artificiale. Interverranno, tra gli altri, Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia, Marco Natali, Presidente di Confprofessioni e Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione della mostra AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) ‘Tra radici e trasformazione: le imprese familiari nei vent'anni del premio Alberto Falck’

17:00 - "ZES Unica, incentivi, semplificazione. Gli strumenti della nuova competitività" - Dla Piper, Roma - Incontro organizzato da DLA Piper e ITKAM – Camera di Commercio italiana per la Germania, per approfondire le opportunità di investimento in Italia attraverso strumenti di incentivazione e semplificazione, con la partecipazione di esponenti di primo piano di istituzioni italiane e internazionali, associazioni imprenditoriali e della struttura di governance della ZES Unica. Previsto l'intervento di Antonio Tajani e di Thomas Bagger, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 04/05/2026 a martedì 05/05/2026)

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Amplifon - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco BPM - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati Q1 2026 del Gruppo. Speakers: Giuseppe Castagna, CEO e Edoardo Ginevra, Joint General Manager & CFO - ore 18.00 - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Credem - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2026

Lufthansa - Risultati di periodo

Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari per la presentazione dei risultati finanziari per il primo trimestre del 2026 - CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2026

Harley-Davidson - Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2026

Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo - CDA: Risultati al 31 marzo 2026

Logitech International - Risultati di periodo

Lottomatica - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

Paypal - Risultati di periodo

Pfizer - Risultati di periodo

Trivago N.V. Sponsored Adr - Risultati di periodo

Unicredit - Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 1trim26 (pubblicazione e conference call) alle ore 10.00

Zalando - Risultati di periodo



Mercoledì 06/05/2026

Appuntamenti:

Salone del Risparmio 2026 - Allianz MiCo, Milano - XVI edizione del grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, con il titolo tematico "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" per offrire ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative. Euronext sarà presente questanno al Salone del Risparmio con tre giornate di conferenze, incontri e occasioni di confronto (da martedì 05/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Netcomm FORUM 2026 - The Digital Commerce & Retail Event - Allianz MiCo, Milano - 21ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo dell'e-commerce e dell'innovazione digitale, dal tema "The New Era of Digital & Omnichannel Experience", dedicato alla trasformazione del commercio digitale nell'era dell'intelligenza artificiale. Promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano (da mercoledì 06/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

09:30 - ANSFISA - "Infrastrutture, ricostruzione e prevenzione del rischio" - Sede Regione Emilia Romagna, Bologna - Incontro "Ricostruzione, mitigazione del rischio, sostenibilità dei territori e delle infrastrutture di trasporto", promosso da ANSFISA, in collaborazione con RemTech Expo, la Regione Emilia-Romagna e SOGESID. Parteciperanno rappresentati delle istituzioni e del territorio, gestori e operatori del settore per confrontarsi sugli interventi di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico e tutela del territorio. Prevista la presenza del Sottosegretario Morelli e l'intervento da remoto del Viceministro Rixi

10:20 - Politica europea - Piero Cipollone interviene al Festival ASviS - Keynote speech di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, al Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - ASviS

11:00 - Presentazione della IV edizione della Giornata della Ristorazione - Roma - Conferenza stampa di presentazione della IV edizione della Giornata della Ristorazione organizzata da FIPE-Confcommercio. Saranno presentati temi e iniziative che verranno realizzate per questa edizione, e i dati inediti dell'indagine "The Italian Table Abroad - Monitoring sulla presenza e il posizionamento dei ristoranti italiani all’estero". Tra gli interventi, il Presidente di Fipe-Confcommercio, il Direttore de La Cucina Italiana, il DG del Gruppo Sanpellegrino e l'AD di Metro Italia

11:30 - Presentazione di Assaggi 2026 - Il Salone dell'Enogastronomia Laziale - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a P.za di Pietra, Roma - Conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026 di Assaggi, la 5ª edizione del Salone dell'Enogastronomia Laziale che si svolgerà dal 16 al 18 maggio a Viterbo

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di HeySun

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir audizione Lo Voi - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione di Francesco Lo Voi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

14:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Wedekind - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Nucleare: la sfida energetica per la crescita del Paese", promosso da Agenda Italia

15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

17:00 - Cerimonia in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli - Gemona del Friuli (UD) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e numerose autorità dello Stato, partecipano al Consiglio regionale straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che celebra il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Ariston Holding - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Generali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BMW - Risultati di periodo

BPER Banca - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026

Campari - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cellularline - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Edison R - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sugli esiti assembleari - Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2025 - (unica convocazione)

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Annual Conference, organizzata da TP ICAP

Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026

Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo

Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Marriott International - Risultati di periodo

MetLife - Risultati di periodo

Nexi - CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2026

Novo Nordisk A/S - Risultati di periodo

Poste Italiane - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Technogym - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2026

Uber Technologies - Risultati di periodo

Unicredit - CDA: Approvazione della Trimestrale consolidata al 31/3/2026

Walt Disney - Risultati di periodo

Warner Bros Discovery - Risultati di periodo

Zalando - Risultati di periodo: Publication of the first quarter results 2026

Zignago Vetro - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Giovedì 07/05/2026

Appuntamenti:

Salone del Risparmio 2026 - Allianz MiCo, Milano - XVI edizione del grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, con il titolo tematico "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" per offrire ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative. Euronext sarà presente questanno al Salone del Risparmio con tre giornate di conferenze, incontri e occasioni di confronto (da martedì 05/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Netcomm FORUM 2026 - The Digital Commerce & Retail Event - Allianz MiCo, Milano - 21ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo dell'e-commerce e dell'innovazione digitale, dal tema "The New Era of Digital & Omnichannel Experience", dedicato alla trasformazione del commercio digitale nell'era dell'intelligenza artificiale. Promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano (da mercoledì 06/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 marzo 2026

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

09:30 - Assemblea elettiva nazionale di Cia - Auditorium Antonianum, Roma - IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani dal titolo "Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro". Parteciperanno autorevoli rappresentanti delle istituzioni, insieme a protagonisti di primo piano del mondo dell’economia, della cultura e dello sport. Tra gli interventi, in videomessaggio la presidente del Parlamento UE Roberta Metsola, il commissario UE all'Agricoltura, Christophe Hansen, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Francesco Lollobrigida

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso presiede il Forum di dialogo bilaterale Italia-Grecia "Cooperazione nei settori del digitale, dello spazio e della sicurezza informatica nell'era ibrida"

10:30 - Cerimonia di Premiazione di eccellenze nel settore bancario - Torino, Hotel Principi di Piemonte - Evento organizzato da BancaFinanza. Interviene, Antonio Patuelli, Presidente ABI, in dialogo con Giuseppe Bottero de La Stampa. Partecipano. Gian Maria Gros-Pietro, Vice presidente vicario ABI, Camillo Venesio, Vice presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore generale ABI

11:00 - Salone del Restauro 2026: Conferenza stampa - Salone degli Arazzi, Piazza del Municipio, Firenze - Conferenza stampa di presentazione della XXXI edizione di Restauro - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali organizzato da Ferrara Expo: Interverrà, tra gli altri, il Presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

15:00 - XII Edizione del Food Summit - Villa Borromeo, Cassano D'Adda - Appuntamento di riferimento per le personalità di spicco di Industria e Distribuzione del settore Food & Beverage dal titolo "Volatilità permanente, valore durevole: le traiettorie 2030 della filiera alimentare", organizzata dal Gruppo Food e patrocinato dal Ministero dell'agricoltura. Interverranno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida e Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Donald Tusk - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

AirBnb - Risultati di periodo

Ascopiave - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Azimut - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Ifis - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

Banca MPS - CDA: Resoconto intermedio di gestione - I° trimestre 2026

Banca Profilo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026

BPER Banca - Appuntamento: Presentazione dei risultati consolidati del Gruppo al 31 marzo 2026. Speaker Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER - ore 10.00

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026

Cementir - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D'Amico - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox - Risultati di periodo

Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Expedia - Risultati di periodo

Fineco - Appuntamento: Pubblicazione risultati e conference call

GENERALFINANCE - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Growens - CDA: 1Q 2026

Hertz Global Holdings - Risultati di periodo

Iveco - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2025, rinnovo del Consiglio di Amministrazione, relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - unica convocazione

McDonald's - Risultati di periodo

Mediobanca - CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 31.3.2026

Motorola Solutions - Risultati di periodo

Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 1Q26 - Conference call

Pdf Solutions - Risultati di periodo

Pirelli - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Poste Italiane - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2026 (Q1-26)

Safilo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Shell - Risultati di periodo

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione dell’informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2026

Telecom Italia - Appuntamento: Presentazione dei risultati del primo trimestre 2026, in programma alle ore 14:30. All’appuntamento, accessibile al seguente link, partecipano l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Chief Financial Officer Piergiorgio Peluso.

Terna - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Tripadvisor - Risultati di periodo

Unicredit - Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 1Q26 (pubblicazione e conference call)



Venerdì 08/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

Rating sovrano - Germania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Confagricoltura - "L’Agricoltura, Il Futuro" - Triennale di Milano e Palazzo Mezzanotte - Iniziativa di Confagricoltura, in collaborazione con l'Università Bocconi, che riunirà istituzioni nazionali ed esponenti del mondo agricolo, produttivo, accademico, finanziario e industriale. Tra gli interventi previsti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri Salvini, Lollobrigida, Piantedosi e Pichetto Fratin, oltre a presidenti, amministratori delegati e vertici di istituzioni, associazioni e imprese (da venerdì 08/05/2026 a sabato 09/05/2026)

10:00 - Deloitte "Value for Money" - Auditorium Deloitte, Roma - All'evento "Value for Money: il valore per il cliente come fattore di successo per l'industria assicurativa", di Deloitte, interverranno, tra gli altri, Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Dario Focarelli, Direttore Generale di Ania, Paola Pietrafesa, Vice Direttore Generale di Allianz e Alessandro Santoliquido, CEO di UniCredit Life Insurance

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Caserma "Felice Maritano" - Cerimonia di giuramento del 15° corso degli Allievi Marescialli Carabinieri, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 marzo 2026 - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Commerzbank - Risultati di periodo

DiaSorin - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati Q1 2026 - ore 18.00 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche consolidate relative al primo trimestre 2026

Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2026

Piaggio - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Riba Mundo Tecnologia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sanlorenzo - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2026

Simone - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tesmec - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Wendy's - Risultati di periodo



Sabato 09/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Confagricoltura - "L’Agricoltura, Il Futuro" - Triennale di Milano e Palazzo Mezzanotte - Iniziativa di Confagricoltura, in collaborazione con l'Università Bocconi, che riunirà istituzioni nazionali ed esponenti del mondo agricolo, produttivo, accademico, finanziario e industriale. Tra gli interventi previsti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri Salvini, Lollobrigida, Piantedosi e Pichetto Fratin, oltre a presidenti, amministratori delegati e vertici di istituzioni, associazioni e imprese (da venerdì 08/05/2026 a sabato 09/05/2026)





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