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/ Produzione industriale Unione Europea (MoM) in febbraio
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in febbraio
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15 aprile 2026 - 11.05
Unione Europea,
Produzione industriale in febbraio su base mensile (MoM) +0,4%
, in aumento rispetto al precedente -0,8% (la previsione era +0,3%).
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