Milano 14:13
48.189 +0,03%
Nasdaq 14-apr
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Dow Jones 14-apr
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Produzione industriale Unione Europea (MoM) in febbraio

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Produzione industriale Unione Europea (MoM) in febbraio
Unione Europea, Produzione industriale in febbraio su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,8% (la previsione era +0,3%).
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