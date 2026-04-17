Italia-Francia: Urso incontra Baptiste, "Roma e Parigi insieme per rafforzare la competitività europea nello spazio"

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, sen. Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il Ministro francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste per fare un punto sulla recente missione italiana a Washington in occasione della quale è stata sottoscritta la Dichiarazione Congiunta relativa alla cooperazione per la superficie lunare con l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman. Accordo che permetterà alle imprese italiane di svolgere un ruolo da protagoniste nella realizzazione dei futuri moduli abitativi, indispensabili per una permanenza sicura e prolungata degli astronauti sulla Luna.



"La cooperazione tra Italia e Francia è oggi più che mai fondamentale per rafforzare la competitività europea nello spazio, priorità strategica per il nostro continente chiamato a svolgere un ruolo da protagonista in uno scenario internazionale segnato da crescente competizione tecnologica e da crisi globali che rendono la dimensione spaziale sempre più decisiva per la sicurezza europea" ha dichiarato il ministro Urso. "È necessario intensificare con decisione la collaborazione tra Roma e Parigi sia sul fronte bilaterale, sia in ambito Agenzia Spaziale Europea salvaguardando al contempo il rapporto di leale collaborazione con i nostri partner della Nasa”, ha concluso.



Una collaborazione che Urso e Baptiste intendono proseguire anche insieme con la Germania, sia per la loro storia, che per il ruolo di principali finanziatori dell’ESA, come confermato anche nel vertice di Brema di novembre scorso dove l’Italia ha preso il testimone della presidenza di turno proprio dalla Germania. In questo contesto, reso ancora più complesso dagli scenari geopolitici attuali, i due ministri hanno concordato di elaborare una 'road map' da definire in occasione della riunione di vertice prevista dal Trattato del Quirinale, in agenda entro l’estate, e da consolidare al summit sullo spazio lanciato dal presidente Macron, che si terrà a settembre a Parigi. Urso e Baptiste hanno infine deciso di tenere un nuovo confronto a Parigi, a margine dei lavori del G7 digitale in programma a maggio.

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