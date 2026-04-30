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Unione Europea, Tasso disoccupazione in marzo
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30 aprile 2026 - 11.05
Unione Europea,
Tasso disoccupazione in marzo pari a +6,2%
, in calo rispetto al precedente +6,3% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © senoldo/123RF)
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