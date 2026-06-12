Francoforte: nuovo spunto rialzista per Airbus
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso aerospaziale, che lievita del 3,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airbus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore degli Airbus rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Airbus. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 181,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 179,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 179,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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