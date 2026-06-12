Francoforte: nuovo spunto rialzista per Airbus

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso aerospaziale , che lievita del 3,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airbus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore degli Airbus rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Airbus . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 181,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 179,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 179,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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