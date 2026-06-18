Francoforte: andamento rialzista per Airbus

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso aerospaziale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,78%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airbus più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, il produttore degli Airbus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 193,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 189,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```