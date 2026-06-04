Francoforte: nuovo spunto rialzista per Airbus

(Teleborsa) - Avanza il colosso aerospaziale , che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del produttore degli Airbus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 170,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 175,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 167,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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