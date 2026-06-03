Francoforte: performance negativa per Airbus
(Teleborsa) - Retrocede il colosso aerospaziale, con un ribasso dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di Airbus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del produttore degli Airbus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 168,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 170,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 167,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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