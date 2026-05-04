Piano casa: Federcontribuenti, grave errore affidare un ruolo centrale a una società già fortemente indebitata

(Teleborsa) - Federcontribuenti esprime forte preoccupazione per la decisione del Governo di attribuire alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (Simico) un ruolo centrale nell’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal nuovo Piano casa.



"Si tratta di una scelta - spiega il presidente Marco Paccagnella - che appare incomprensibile e potenzialmente dannosa per l’interesse pubblico. Appena un giorno fa il ministro Abodi ha negato che il deficit della società venga ripianato da fondi pubblici ma rimane in vita con un espediente del tutto anomalo con questo affidamento. Simico, infatti, risulta già gravata da un rilevante carico finanziario, con un indebitamento che supera i 300 milioni di euro. In tale contesto, affidarle ulteriori responsabilità operative in un settore delicato come quello della riqualificazione delle case popolari espone il sistema a rischi concreti di inefficienza, ritardi e ulteriore aggravio dei costi".



L’edilizia residenziale pubblica, ricorda Federcontribuenti, rappresenta una priorità sociale che richiede solidità finanziaria, trasparenza gestionale e comprovata capacità operativa. "Inserire in questo processo una struttura già impegnata su più fronti infrastrutturali e caratterizzata da una significativa esposizione debitoria - fa presente Paccagnella - rischia di compromettere gli obiettivi del Piano casa, anziché rafforzarli".



Federcontribuenti chiede al Governo di riconsiderare questa decisione e di chiarire: quali garanzie siano state previste per evitare un aumento dell’indebitamento; quali strumenti di controllo verranno adottati; quali criteri abbiano guidato la scelta di Simico rispetto ad altri soggetti potenzialmente più idonei. "È necessario assicurare - conclude l'associazione -che le risorse pubbliche vengano gestite con la massima responsabilità ed efficienza, evitando operazioni che possano tradursi in nuovi oneri per i contribuenti".



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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