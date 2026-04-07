Healthy Food, nasce Healtion (Agreen Capital): piano di crescita a 300 milioni euro

(Teleborsa) - Healtion, nome che nasce dal connubio di “Health” e “Nutrition”, è il nuovo gruppo che riunisce sotto un unico cappello una filiera produttiva e distributiva integrata con sei marchi iconici dell’alimentazione salutistica italiana: Probios, Baule Volante, La Finestra sul

Cielo, ViviBio, Fior di Loto e Zer%. Dall’ingresso di Agreen Capital nel 2023, Healtion, che nel corso del 2025 ha conseguito un fatturato di 120 milioni di euro, ha completato quattro acquisizioni, con un'integrazione di successo, ampliando i canali distributivi, rafforzando l’angolo industriale e accelerando lo sviluppo organico dei brand.



Il piano industriale (2026-2030) prevede ricavi a 300 milioni di euro, attraverso tre leve: crescita organica con costanti investimenti in R&D e presidio multicanale con più di 60 nuove referenze lanciate ogni anno, nuove acquisizioni, sia sul mercato nazionale che internazionale, e accelerazione internazionale, con il mercato export che verrà fortemente sviluppato.

Il Gruppo che impiega circa 100 dipendenti è già presente in 47 Paesi nel mondo, opera con 3 sedi operative, 2 siti produttivi, 2 hub logistici ed è capace di gestire in modo integrato prodotti ambient, freschi e frozen.



Nel corso del 2025 Healtion ha ottenuto la certificazione B Corp, riconoscimento internazionale che attesta la capacità del modello di business di generare valore economico, sociale e ambientale. Il Gruppo aveva già ottenuto in precedenza la Certificazione Parità di Genere UNI PDR 125.



Healtion dispone di una struttura finanziaria solida ed è in grado di sostenere il piano industriale con risorse proprie, oltre che con il supporto di operatori finanziari di primario standing.



“In pochi anni abbiamo sviluppato un player leader di mercato aggregando eccellenze nel settore dell’Healthy Food. L’obiettivo del nostro piano è quello di divenire il polo europeo di riferimento raggiungendo 300 milioni di euro di fatturato. La nostra crescita si fonda su tre pilastri: ricerca e innovazione costante, focus sui nostri brand e sui trend di mercato, e una strategia di M&A consistente con il nostro piano industriale”, dichiara Andrea Rossi, Presidente di Healtion Managing Partner di Agreen Capital.



Healtion promuove l’innovazione anche attraverso Healtion Ventures, il programma di corporate venture capital dedicato a sostenere start-up e progetti innovativi nel settore dell’Healthy Food e del Food Tech. Il primo investimento è stato realizzato con l’acquisizione di una partecipazione del 30% di Vegeatal, società pioniera nella produzione di prodotti plant-based, senza glutine e organic, alternativi ai prodotti caseari e carnei.



“Con Healtion vogliamo rendere più chiara la nostra identità: siamo un Gruppo industriale interamente focalizzato sull’alimentazione salutistica e sul ruolo della nutrizione come leva di benessere per le persone e per il pianeta. Oggi apriamo una nuova fase del nostro percorso: consolidare la leadership in Italia e accelerare lo sviluppo internazionale, con l’ambizione di diventare uno dei principali player europei dell’Healthy Food,” aggiunge Renato Calabrese, Amministratore Delegato di Healtion.





Secondo le analisi di Market Data Forecast, il mercato europeo degli alimenti salutistici vale oltre 234 miliardi di dollari nel 2025 e le principali stime indicano una crescita verso i 490 miliardi entro il 2033, con un CAGR vicino al 10%. Il segmento free-from - core business di Healtion - cresce ancora più rapidamente, con un CAGR superiore all’11% annuo fino al 2031.



(Foto: Dan Gold on Unsplash)

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