Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che avanza bene del 2,05%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caltagirone SpA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Caltagirone SpA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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