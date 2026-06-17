Piazza Affari: calo per Ascopiave

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di gas , che mostra un decremento dell'1,81%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Ascopiave rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo della società energetica ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,028 Euro. Primo supporto individuato a 2,953. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,103.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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