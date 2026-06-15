Ascopiave cessa consensualmente rapporto con direttore generale Cecconato

(Teleborsa) - Ascopiave comunica la cessazione consensuale di ogni rapporto con Nicola Cecconato.



Ciò fa seguito - come si legge in una nota - al mancato rinnovo dello stesso Cecconato quale componente del consiglio di amministrazione da parte dell’assemblea degli azionisti voltasi il 3 giugno e alla conseguente definizione di una nuova governance aziendale, con nomina di un nuovo amministratore delegato e CEO nella persona di Stefano Faè con poteri sovrapposti a quelli conferiti a Cecconato in qualità di direttore generale.



In particolare, l’accordo prevede, con effetto dal 30 giugno 2026, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con Cecconato, in virtù del quale quest’ultimo ricopre il ruolo di direttore generale, nonché le sue dimissioni da ogni altra carica nelle società del gruppo Ascopiave e/o da partecipazioni a comitati e ruoli di rappresentanza.

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