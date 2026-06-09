Ascopiave tratta uscita con DG Nicola Cecconato ma ancora nessun accordo vincolante

(Teleborsa) - Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha avviato un confronto con il Direttore Generale Nicola Cecconato per la possibile definizione dei rapporti
intercorrenti con la società, nel rispetto delle politiche di remunerazione tempo per tempo vigenti e subordinatamente all'approvazione da parte degli organi societari competenti. "Allo stato attuale non è stato raggiunto alcun accordo vincolante
", viene precisato in una nota.
Cecconato è stato presidente e AD di Ascopiave dal 2017 fino a pochi giorni fa
, non venendo ricandidato dalla holding di controllo della società.
Ieri il CdA ha nominato Stefano Faè
AD e Giovanni Zoppas
presidente esecutivo.