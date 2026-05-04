Prysmian ben comprata in scia giudizi analisti

Prysmian

FTSE MIB

Le azioni Prysmian sono state galvanizzate da una serie di giudizi positivi degli analisti dopo i conti. Ultima Mediobanca che ha alzato il target price a 135 euro da 110, confermando un giudizio Outperform. Anche Intermonte -Websim ha rivisto al rialzo di TP da 94 a 116 euro, confermando il giudizio Neutral.

Equita ha rivisto il prezzo obiettivo a 130 euro da 104 euro, confermando un giudizio Hold, ed ha migliorato le stime di crescita dell'EPS rettificato per il triennio 2026-2028 a +8%.



Dal punto di vista tecnico, il livello di 127,40 euro — corrispondente al minimo odierno — rappresenta un supporto di breve periodo, mentre la resistenza si colloca in area 131,50 euro, massimo registrato nella seduta corrente.

(Teleborsa) -si muove in territorio positivo sul, con il titolo che segna un progresso dello 0,70%, al di sotto dei massimi raggiunti. La seduta ha visto un'apertura a 129,00 euro, con un massimo intraday toccato a 131,50 euro e un minimo a 127,40 euro, evidenziando una certa ampiezza di oscillazione. Sul fronte dei volumi, gli scambi risultano sostenuti con 369.419 titoli trattati in 4.356 contratti, per un controvalore complessivo di circa 47,8 milioni di euro.