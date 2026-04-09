TeiaCare chiude round da 7 milioni di euro guidato da P101 SGR

(Teleborsa) - P101 SGR, player leader del venture capital in Italia con focus internazionale, ha investito 5 milioni di euro in TeiaCare, guidando un round per complessivi 7 milioni di euro. All'operazione guidata da P101, hanno partecipato, oltre agli azionisti storici, anche due nuovi investitori specializzati nel settore sanitario, i family office spagnoli Namarel e Inderhabs. Quest'ultimo, in particolare, affianca agli investimenti nel settore anche una presenza diretta nel comparto delle strutture residenziali.



TeiaCare è leader in Italia nello sviluppo di soluzioni di monitoraggio assistenziale per le strutture socio-sanitarie residenziali, tra cui RSA, RSD, Cure Intermedie, Hospice e nuclei dedicati a ospiti con Alzheimer o altre forme di demenza. Attraverso Ancelia, la piattaforma proprietaria sviluppata dalla società, TeiaCare supporta infermieri, operatori, medici, direttori e coordinatori con strumenti che aumentano la consapevolezza assistenziale, favoriscono la personalizzazione delle cure e migliorano la capacità decisionale. Fondata da Guido Magrin e Luca Iozzia nel 2018, TeiaCare oggi collabora con oltre 150 clienti e più di 200 strutture, che con i loro 75.000 residenti equivalgono a un quarto del totale in Italia.



"In un contesto in cui la fragilità del settore sociosanitario residenziale è sempre più marcata, la tecnologia è passata rapidamente dall'essere un'opportunità all'essere una necessità - ha dichiarato Guido Magrin, CEO & Co-Founder di TeiaCare - Oggi abbiamo l'opportunità unica di contribuire a definire una nuova categoria di soluzioni per la cura: strumenti concreti per supportare i professionisti dell'assistenza, migliorare la qualità della vita delle persone fragili e affrontare in modo strutturale una delle grandi sfide del nostro tempo, l'invecchiamento della popolazione".



TeiaCare impiegherà i nuovi capitali per accelerare lo scaling del proprio business model verso nuove frontiere geografiche e funzionali. Inoltre, grazie al supporto operativo di P101, la società avvierà inoltre l'espansione internazionale, con un focus immediato su Francia e Spagna.



"La tecnologia applicata alla cura è sempre più centrale: amplifica il potenziale di assistenza, riduce le inefficienze e migliora la qualità dei servizi. Puntiamo con decisione sull'Health Tech in cui abbiamo già investito il 20% del capitale di Programma 103 allocato - ha dichiarato Stefano Guidotti, Partner di P101 - E in un settore così delicato e complesso come quello in cui TeiaCare opera, sono convinto che la tecnologia possa offrire un valore aggiunto inestimabile. TeiaCare ha già fatto molta strada affermandosi come leader in Italia. Grazie a una soluzione flessibile e scalabile, potrà rapidamente crescere a livello internazionale, partendo dal Sud Europa in cui potrà introdurre una soluzione che non ha eguali. Siamo quindi felici di poterla accompagnare in questa nuova fase di sviluppo".

Condividi

```