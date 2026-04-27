Ineffable Intelligence raccoglie 1,1 miliardi di dollari nel più grande round seed europeo

(Teleborsa) - Ineffable Intelligence, startup britannica attiva nel campo dell'intelligenza artificiale, ha raccolto 1,1 miliardi di dollari in un round di finanziamento seed guidato dalle società di venture capital statunitensi Sequoia Capital e Lightspeed, con la partecipazione di partecipazione di Nvidia e Google e il sostegno del governo britannico. Il round, il più grande finanziamento seed mai realizzato in Europa, valuta Ineffable 5,1 miliardi di dollari.



Fondata da uno dei maggiori scienziati al mondo nel campo dell'intelligenza artificiale, Ineffable sta sviluppando una nuova generazione di algoritmi che apprendono attraverso l'esperienza, in modo più simile agli esseri umani. Invece di essere addestrati solo su enormi quantità di dati preesistenti, questi sistemi interagiscono con il loro ambiente, testano idee e migliorano nel tempo, consentendo loro di scoprire nuove soluzioni e intuizioni in autonomia, aprendo la strada a scoperte rivoluzionarie in ambito scientifico, medico, ingegneristico e non solo.



L'azienda è guidata da David Silver, una delle figure più influenti nell'AI moderna. Professore all'University College di Londra ed ex responsabile del Reinforcement Learning presso Google DeepMind, il suo lavoro ha contribuito ad alcune delle più grandi scoperte nel campo dell'AI dell'ultimo decennio, tra cui AlphaGo, il sistema che ha battuto il campione del mondo di Go.



Il Sovereign AI Fund del governo britannico, progettato per aiutare le startup di AI più promettenti del Regno Unito, e la British Business Bank co-investiranno nell'azienda, supportandola nello sviluppo della sua tecnologia, nella crescita del team e nell'espansione delle sue attività dal Regno Unito.



"Sovereign AI è la nostra scommessa sulla Gran Bretagna: crediamo negli imprenditori e negli innovatori di questo Paese e li sosteniamo affinché possano cogliere i vantaggi dell'AI per il Regno Unito - ha detto la Segretaria di Stato per la Scienza e la Tecnologia, Liz Kendall - Questo investimento in Ineffable supporterà un'azienda all'avanguardia nel campo dell'AI, con il potenziale di trasformare interi settori, a dimostrazione della nostra determinazione a garantire che il Regno Unito non sia solo un fruitore di AI, ma anche un creatore di AI".

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