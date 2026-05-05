Biesse, Stefano Porcellini cooptato consigliere, Deputy CEO, CFO e Investor Relator

(Teleborsa) - Biesse comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato la nomina per cooptazione di Stefano Porcellini quale consigliere di amministrazione della Società. La nomina fa seguito alle dimissioni rassegnate con efficacia dal

30 aprile 2026 dal consigliere Alessandra Baronciani.



La nomina di Porcellini sarà sottoposta all’approvazione della prossima Assemblea soci.



Nella medesima seduta, il Cda ha conferito a Porcellini talune deleghe e poteri attribuendogli la carica di Deputy Chief Executive Officer, qualificandolo pertanto come consigliere esecutivo non indipendente. Inoltre, Porcellini assumerà l’incarico di Chief Financial Officer (CFO) e di Investor Relator della Società. L’assunzione delle cariche di Investor Relator e di CFO decorrerà dal 1° giugno 2026, data di efficacia delle dimissioni di Pierre La Tour.

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