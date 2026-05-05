Amplifon, redditività ai massimi storici nel primo trimestre con margine Ebitda adjusted al 24,5%

Per il 2026 attesa crescita organica oltre il 3%

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon ha approvato i risultati relativi al primo trimestre 2026, che si chiude con ricavi consolidati pari a 579,8 milioni di euro, in aumento dello 0,8% a cambi costanti rispetto al pari periodo 2025, principalmente grazie a una solida crescita organica del 2,2%, positiva in tutte le aree geografiche. Le acquisizioni hanno contributo positivamente ai ricavi per l’1,0%, mentre il programma di efficientamento ‘Fit4Growth’ ha comportato un impatto del -2,4%, a seguito di interventi proattivi di ottimizzazione del network e la dismissione o cessazione di attività diluitive attuali o prospettiche.



La Società ha registrato una crescita organica positiva in EMEA, in accelerazione nel corso del trimestre, e una forte crescita organica in AMERICA e APAC, nettamente superiore al mercato e bilanciata su tutti i business e mercati.



L’EBITDA adjusted è stato pari a 141,8 milioni di euro, in aumento dell’1,0% rispetto ai 140,4 milioni di euro del primo trimestre del 2025. Il margine sui ricavi ha raggiunto il livello record di periodo del 24,5%, in aumento di 60 punti base rispetto all’elevata base comparativa del 23,9% registrata nel primo trimestre del 2025 (+20 punti base rispetto al 2024), anche grazie ai primi significativi risultati del programma di miglioramento della performance ‘Fit4Growth’ e dopo continui investimenti in marketing per rafforzare ulteriormente gli asset distintivi del Gruppo. Al miglioramento dell’EBITDA adjusted hanno contribuito tutte le aree geografiche.



L’utile netto adjusted è stato pari a 44,4 milioni di euro, in aumento del 6,7% rispetto ai 41,6 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2025.



Il Free cash flow adjusted è incrementato a 23,6 milioni di euro, dopo investimenti in Capex per 21 milioni di euro. l'Indebitamento finanziario netto è pari a 1.014,6 milioni di euro, in riduzione rispetto a 1.045,5 milioni di euro al 31 dicembre 2025, dopo investimenti netti (Capex e realizzo per la cessione del business UK) per 11 milioni di euro, con una leva finanziaria pari a 1,84x al 31 marzo 2026, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2025.



Nel primo trimestre del 2026, il Gruppo ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione del business GN Hearing da GN Store Nord. Tale operazione, il cui closing è previsto entro la fine del 2026 subordinatamente alle consuete condizioni sospensive, porterà alla combinazione fortemente strategica e trasformativa di due operatori globali, innovativi e altamente complementari nel settore dell’hearing care, e alla creazione di un leader globale verticalmente integrato nell’audiologia.



“Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre del 2026 che segnano il ritorno a una solida crescita organica dei ricavi, con performance positive in tutte le aree geografiche, frutto delle iniziative e degli investimenti realizzati lo scorso anno. Abbiamo inoltre raggiunto una profittabilità record per il primo trimestre anche grazie a una esecuzione dei piani di produttività più rapida rispetto al previsto. Il trend di crescita organica e il piano di miglioramento strutturale della profittabilità ci rendono molto positivi sulle

prospettive per l’intero anno. Guardando oltre il 2026, siamo molto entusiasti e ottimisti sul nostro percorso di crescita, ulteriormente rafforzato dalle opportunità di trasformazione derivanti dalla futura integrazione con GN Hearing.”, ha commentato il Ceo, Enrico Vita.



Per il 2026 la società si attende una crescita organica superiore al 3% rispetto al 2025 e un significativo incremento del margine ebitda adjusted nell’ordine di 100 punti base.













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