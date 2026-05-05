Italgas, crescita a doppia cifra della redditività nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Italgas chiude il primo trimestre con una crescita dei principali indicatori economico-finanziari superiore al 40 e al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando un percorso di sviluppo che dura da 37 trimestri consecutivi, a partire dal ritorno in Borsa el Gruppo.



Italgas ha registrato un EBITDA adjusted di 526,8 milioni di euro, in crescita del 52,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, e un EBIT adjusted di 340,7 milioni di euro, in aumento del 51,2% anno su anno.



Il flusso di cassa da attività operativa attestatosi a 643 milioni di euro, in crescita di 230,9 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2025, beneficia dell’andamento positivo della stagionalità ed è risultato superiore al fabbisogno derivante dagli investimenti. Tale flusso, congiuntamente all’incasso di 197,6 milioni di euro per la dismissione delle attività di distribuzione gas a seguito del provvedimento Antitrust, contribuisce a spiegare la riduzione dell’indebitamento finanziario netto di 527 milioni di euro nel trimestre.



Nel primo trimestre dell’anno gli investimenti tecnici hanno raggiunto i 342,8 milioni di euro, consentendo la realizzazione di circa 284 chilometri di nuove reti di distribuzione del gas, in Italia e in Grecia, nonché l’avanzamento del piano di upgrade digitale delle reti acquisite con l’operazione 2i Rete Gas, finalizzato al loro allineamento agli standard del Gruppo



Il Gruppo prevede per l’esercizio 2026 un EBITDA adjusted di 2,10-2,15 miliardi di euro, EBIT adjusted di 1,34-1,37 miliardi di euro ed Utile Netto attribuibile al Gruppo adjusted pari a 740-760 milioni di euro. Investimenti tecnici attesi a circa 1,5 miliardi di euro ed Indebitamento finanziario netto a circa 10,8 miliardi di euro.



Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi sotto la Presidenza di Paolo Ciocca, ha deliberato anche il rinnovo del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) aumentando l’importo massimo nominale a 7 miliardi di euro da 5 miliardi di euro.

Ad oggi, nell’ambito del Programma EMTN, sono in circolazione prestiti obbligazionari per nominali 750 milioni di euro. Il CdA ha inoltre autorizzato l’emissione, da eseguirsi entro il termine di un anno dalla data di rinnovo del Programma, di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali.







Condividi

```