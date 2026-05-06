Lottomatica: EBITDA adjusted +22% nel primo trimestre, atteso nella parte alta della guidance 2026

(Teleborsa) - I ricavi
sono stati pari a Euro 602,3 milioni nel primo trimestre del 2026 di Lottomatica
, rispetto a Euro 585,7 milioni del Q1 2025, con un incremento pari al 3%. A payout normalizzato, i ricavi del primo trimestre del 2026 sono aumentati del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025.
La raccolta consolidata
per il primo trimestre del 2026 è stata pari a Euro 12,4 miliardi, +11% rispetto al Q1 2025. Il segmento operativo Online ha continuato a crescere con una raccolta in aumento del +15% rispetto al Q1 2025.
L’Adjusted EBITDA
è stato pari a Euro 235,5 milioni nel primo trimestre 2026, con un incremento del 7% rispetto al primo trimestre 2025. L’Adjusted EBITDA margin è pari a 39,1% sui ricavi, rispetto al 37,6% del primo trimestre del 2025. A payout normalizzato, l’Adjusted EBITDA è stato pari a Euro 252,7 milioni, con un incremento del 22% rispetto al primo trimestre del 2025.
L’Operating cash flow
si è attestato a Euro 196,2 milioni, rispetto a Euro 184,4 milioni per il Q1 2025, principalmente per effetto di un maggiore Adjusted EBITDA.L'indebitamento finanziario netto
al 31 marzo 2026 è stato pari a Euro 2.051,4 milioni, che equivale a una leva finanziaria calcolata su base LTM run rate Adjusted EBITDA8 pari al 2,3x.
Confermato il pagamento del dividendo
: Euro 0,44 per azione, per un importo complessivo di circa Euro 111 milioni.
Autorizzato dall’Assemblea il riacquisto di un ulteriore 12,5% del capitale sociale
: tra il 2026 e 2027 potrà essere restituito agli azionisti fino a Euro 1 miliardo, inclusi i dividendi.Confermata la Guidance per l’esercizio 2026
: Adjusted EBITDA atteso nella parte alta del range.Guglielmo Angelozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Lottomatica
Group, ha commentato: “Nel primo trimestre del 2026 abbiamo continuato a beneficiare della forte crescita del nostro mercato di riferimento
, che ha supportato la crescita a doppia cifra dell’Adjusted EBITDA, pari al +22% a payout normalizzato. PWO continua a performare bene, avendo recuperato completamente la propria quota di mercato nel Totale Sports rispetto ai livelli precedenti alla migrazione e registrando una buona crescita nell’iGaming. Abbiamo inoltre portato a termine con successo il rifinanziamento del prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile con scadenza 2031, riducendo il nostro costo medio del debito al lordo delle imposte al 4,9%. Con una prospettiva positiva per l'esercizio 2026
, ci aspettiamo di chiudere l’esercizio 2026 con un Adjusted EBITDA nella fascia alta della guidance e di restituire fino a 1 miliardo di euro agli azionisti
tra il 2026 e 2027, a partire da questa settimana, dando il via questa settimana al nuovo programma di buyback recentemente approvato. Ringrazio, infine, tutti i nostri azionisti per il loro continuo sostegno", conclude Angelozzi.