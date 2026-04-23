Amplifon, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,29 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Amplifon ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,29 euro per azione, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e pagamento dal 20 maggio.



I ricavi consolidati 2025 si sono attestati a 2.395,7 milioni di euro (+1,7% a cambi costanti, -0,6% a cambi correnti), con una ripresa della crescita organica nella seconda metà dell'anno. L'EBITDA adjusted è sceso a 540,4 milioni (-4,5%, margin 22,6% da 23,5%), penalizzato da minore leva operativa, dalla crescita della rete diretta Miracle-Ear negli USA, dal mix geografico in EMEA e da maggiori investimenti in marketing. L'EBITDA reported si è attestato a 511,6 milioni, dopo 28,8 milioni di oneri non operativi legati al programma di razionalizzazione "Fit4Growth", che ha incluso la chiusura di circa 160 cliniche in 10 paesi.



L'utile netto adjusted è sceso a 159,2 milioni (da 188,1 milioni nel 2024), con EPS adjusted a 71,5 centesimi (da 83,3). Il debito finanziario netto è salito a 1.045,5 milioni con leva a 1,92x, dopo investimenti complessivi tra capex, M&A, buyback e dividendi per oltre 350 milioni.



L'assemblea ha inoltre approvato il Piano Stock Grant 2026-2031 per dipendenti e il Piano Sustainable Value Sharing 2026-2028 per l'AD, i key manager e i key role strategici, oltre a un nuovo programma di buyback per un massimo del 10% del capitale sociale per 18 mesi.

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