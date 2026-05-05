Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:01
28.039 +1,40%
Dow Jones 20:01
49.259 +0,65%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8653. Supporto a 0,8625. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,8681.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```