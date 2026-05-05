Ariston Holding, avvio procedura sell-to-cover

(Teleborsa) - Ariston Holding comunica il trasferimento di 325.382 azioni proprie ai beneficiari del piano di incentivazione Long Term Incentive 2023 (“Piano LTI 2023”).



I beneficiari includono Paolo Merloni, Presidente Esecutivo, a cui sono state assegnate complessivamente 17.830 azioni ordinarie, e Maurizio Brusadelli, Amministratore Delegato, a cui sono state assegnate complessivamente 103.678 azioni ordinarie (“Beneficiari PDMR”).



La Società, per conto di tutti i Beneficiari collettivamente, ha dato incarico a JP Morgan Workplace Solutions di procedere con la vendita di una porzione delle azioni trasferite per un controvalore totale di circa 0,4 milioni di euro, per ottemperare agli obblighi fiscali in capo ai Beneficiari a seguito dell’assegnazione di azioni nell’ambito del Piano LTI 2023 (“Procedura Sell-to-Cover”).



La vendita, che si prevede abbia inizio l’8 maggio 2026, sarà effettuata per conto dei Beneficiari da JP Morgan Workplace Solutions, a sua discrezione, ai sensi della normativa Market Abuse applicabile per evitare o minimizzare effetti sui mercati. La durata della Procedura Sell-to-Cover e il prezzo medio di vendita possono variare sulla base dei volumi di trading giornalieri, e non possono essere previsti, ha precisato la società in una nota.

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