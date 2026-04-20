OSAI Automation System, Andrea Angelo Carenzi nuovo CFO

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di OSAI Automation System , società torinese attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee per l'automazione e il testing su semiconduttori quotata su Euronext Growth Milan, ha nominato Andrea Angelo Carenzi come Chief Financial Officer con decorrenza dal 13 aprile 2026.



Carenzi ha maturato una solida esperienza in ambito amministrativo, finanziario e di controllo. Alla data della nomina non detiene azioni della società.

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