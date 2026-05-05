Rheinmetall guida Francoforte nonostante i ricavi trimestrali sotto le attese: focus sul secondo trimestre

(Teleborsa) - Rheinmetall corre a Francoforte dove registra la migliore performance del listino principale. Il gigante tedesco della difesa ha pubblicato nella serata di ieri i risultati preliminari del primo trimestre, con ricavi a 1,938 miliardi di euro (+7,7% anno su anno) e un utile operativo a 224 milioni (da 191 milioni), con il margine operativo migliorato all'11,6% dal 10,5%. I ricavi si sono attestati al di sotto delle attese degli analisti di 2,3 miliardi, mentre il margine operativo ha centrato le previsioni di consenso. I guadagni del titoli si aggirano comunque intorno al 4%.



Il mancato raggiungimento delle stime sui ricavi è spiegato da effetti di calendario: nel primo semestre 2025 la crescita cumulata era stata del 37%, con il primo trimestre che aveva contribuito con un balzo del 73% grazie a significativi pull-forward dal secondo trimestre. Per il 2026 Rheinmetall ha anticipato una dinamica simile, con un'accelerazione significativa nel secondo trimestre "trainata da maggiori consegne nel segmento Weapons and Ammunition, a seguito dell'avvio della produzione a piena capacità nel sito di Murcia in Spagna (fermo per un incendio nel 2025) e dalla consegna attesa dei veicoli militari pre-prodotti all'esercito tedesco".



Il portafoglio ordini ha raggiunto circa 73 miliardi di euro (+31% rispetto all'anno precedente), grazie a una nomination da 4,9 miliardi e all'inclusione iniziale del backlog Naval Systems.



Rheinmetall ha confermato la guidance per l'intero 2026: crescita dei ricavi tra il 40% e il 45%, margine operativo intorno al 19% e cash conversion rate superiore al 40%. I risultati completi del primo trimestre saranno pubblicati il 7 maggio 2026.

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